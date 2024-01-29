СМИ: Япония определила семь направлений сотрудничества с Украиной

Как пишет газета Sankei, Токио в том числе будет способствовать разминированию территории и улучшению гуманитарной ситуации в республике

ТОКИО, 29 января. /ТАСС/. Правительство Японии определило семь приоритетных направлений сотрудничества с Киевом, которые будут объявлены 19 февраля в Токио в ходе двусторонней конференции по восстановлению Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Sankei.

Так, японские власти будут способствовать разминированию украинской территории и улучшению гуманитарной ситуации в стране, стимулировать развитие местного сельского хозяйства, новых видов производств, включая сферу биотехнологий, а также цифровых и IT-технологий. Кроме того, Япония будет работать над восстановлением энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Токио также окажет поддержку Киеву в вопросе искоренения коррупции и усиления государственного управления.

Ожидается, что в связи с этим власти двух стран подпишут более 20 документов на тему двустороннего взаимодействия, отмечает Sankei.

Японские СМИ информировали, что правительство страны в рамках поддержки восстановления Украины намеревается передать Киеву новейшие технологии в области телемедицины, умного сельского хозяйства, а также современные технологии, связанные с производством и использованием возобновляемых источников энергии, в частности биотоплива. Правительство Японии предоставило Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму более $7,6 млрд.