29 января, 05:22
Ситуация на Корейском полуострове

В Сеуле заявили, что подлодка КНДР "Герой Ким Гун Ок" не представляет военной ценности

Как отметил официальный представитель Комитета начальников штабов ВС Республики Корея Ли Сон Чжун, идут дополнительные работы над ней

СЕУЛ, 29 января. /ТАСС/. Подводная лодка ВМС КНДР "Герой Ким Гун Ок" не представляет военной ценности. Об этом заявил официальный представитель Комитета начальников штабов ВС Республики Корея Ли Сон Чжун.

6 сентября 2023 года в присутствии лидера народной республики Ким Чен Ына прошла церемония спуска на воду этой подводной лодки, оснащенной тактическим ядерным оружием. Лидер КНДР заявил о планах модернизировать тяжелые подводные лодки и оснастить их по примеру новейшей субмарины ядерным вооружением.

"Разведывательные органы Республики Корея и США постоянно отслеживают разработку вооружений в Северной Корее. Как я говорил в прошлый раз, "Ким Гун Ок" не представляет военной ценности. Известно, что с тех пор идут дополнительные работы над ним: ремонт или доводка", - сказал Ли Сон Чжун.

28 января КНДР провела испытания новых крылатых ракет подводных лодок "Пульхвасаль-3-31". Южнокорейские СМИ предполагают, что на эти ракеты может устанавливаться тактическая ядерная боеголовка. 

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