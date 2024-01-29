WP: "Исламское сопротивление Ирака" взяло ответственность за удар по базе США

По словам источника газеты, интересы Соединенных Штатов "в регионе являются законными целями" для шиитского движения

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака" взяло на себя ответственность за удар беспилотника по военной базе США на границе Иордании и Сирии. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванный источник в руководстве группировки.

Собеседник издания, говоривший на условиях анонимности, сообщил, что иракское движение, объединяющее несколько группировок, берет ответственность за атаку. "Если США продолжат поддержку Израиля, эскалация продолжится. Все интересы США в регионе являются законными целями и нас не волнуют ответные угрозы США", - заявил представитель движения газете.

Источники агентства Associated Press подтвердили, что удар был нанесен одной из группировок в Ираке, но не сказали, какой именно.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН заявил агентству IRNA, что исламская республика не имеет никакого отношения к удару по базе США на границе Иордании и Сирии.

28 января Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в результате атаки беспилотника проиранских групп погибли трое американских военнослужащих, 34 получили ранения. Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал принять ответные меры против поддерживаемых Ираном формирований "в нужное время, в подходящем месте". Как проинформировал телеканал Al Hadath, удар был нанесен по объекту Т-22, рядом с которым находится лагерь американских военных, оказывающих помощь Иордании в укреплении границы. По его сведениям, они сейчас выясняют, почему зенитные средства ПВО, установленные на базе в сирийском районе Эт-Танф, не смогли воспрепятствовать нападению беспилотников.