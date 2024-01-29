Главы спецслужб обсудили в Эр-Рияде реформы палестинской администрации

Представители Саудовской Аравии, Иордании и Египта подчеркнули необходимость передачи некоторых президентских полномочий главе кабмина, передает Axios

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Вопросы реформирования палестинской администрации для более эффективного управления в секторе Газа после завершения конфликта с Израилем обсудили в Эр-Рияде руководители спецслужб Саудовской Аравии, Иордании, Египта и палестинской автономии. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники, осведомленные о дискуссиях.

По его данным, представители Эр-Рияда, Аммана и Каира заявили главе палестинской общей разведывательной службы Маджеду Фараджу, что "администрации Палестины необходимы серьезные реформы, которые позволят ей оживить политическое руководство" в анклаве. Одно из требований тройки заключается в том, что "в случае формирования нового палестинского правительства новый премьер-министр получил бы часть полномочий, которые в последние годы были сосредоточены у президента Палестины Махмуда Аббаса", говорится в статье.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.