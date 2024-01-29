В Иордании назвали терактом нападение на американские силы

На границе с Сирией погибли три американских солдата, еще несколько военнослужащих получили ранения, передает Petra

БЕЙРУТ, 29 января. /ТАСС/. Министр коммуникаций, официальный представитель правительства Иордании Муханнад аль-Мубейдин назвал терактом атаку на передовой пост на границе с Сирией, в результате которой погибли американские военные.

Как следует из заявления, переданного агентством Petra, аль-Мубейдин "осудил террористическую атаку на передовой пост на границе с Сирией". В результате нападения погибли три американских солдата, еще несколько военнослужащих получили ранения. Он выразил США соболезнования в связи с жертвами атаки и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Министр отметил, что американские силы сотрудничают с королевством для борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности границ. Иорданские военные не пострадали при теракте, добавил он.

28 января Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в результате атаки беспилотника проиранских группировок погибли трое американских военнослужащих, 34 получили ранения. Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал принять ответные меры против поддерживаемых Ираном формирований "в нужное время, в подходящем месте".

Как проинформировал телеканал Al Hadath, удар был нанесен по объекту Т-22, рядом с которым находится лагерь американских сил, оказывающих помощь Иордании в укреплении границы. По его сведениям, военнослужащие США выясняют, почему зенитные средства ПВО, установленные на базе в сирийском районе Эт-Танф, не смогли воспрепятствовать нападению беспилотников. Согласно данным шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака", с октября 2023 года, когда началась военная эскалация на Ближнем Востоке, объекты США в Ираке и Сирии подвергались атакам по меньшей мере 175 раз.