На Украине проверка в одной из воинских частей выявила нарушения на $1,3 млн

Глава Минобороны Рустем Умеров также рассказал о раскрытии коррупционной схемы приобретения артиллерийских снарядов для ВСУ, нанесшей ущерб бюджету на $39,9 млн

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Проверка выявила в одной из частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) злоупотребления в сфере поставки продуктов на сумму, превышающую 50 млн гривен ($1,3 млн). Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

"Команда министерства продолжает незапланированные проверки складов с продуктами в воинских частях. Обнаружили непоставку продовольствия более чем на 50 млн гривен. <...> По результатам предыдущей поездки на прошлой неделе министерство обороны сменило поставщика некоторым воинским частям", - написал Умеров на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Министр также проинформировал о раскрытии коррупционной схемы приобретения артиллерийских снарядов для ВСУ, нанесшей ущерб бюджету на 1,5 млрд гривен ($39,9 млн). Кроме того, по его данным, суд принял решение в пользу Минобороны по делу о непоставке оплаченных мин на 1,5 млрд гривен ($39,9). Предъявлены также обвинения "бывшим и нынешним должностным лицам министерства и их сообщникам, которые по версии следствия завладели почти 1,5 млрд гривен ($39,9 млн) Минобороны для закупки минометных выстрелов для ВСУ.

По данным главы Минобороны, многочисленные нарушения выявляются также при проверках территориальных центров комплектования (военкоматов).