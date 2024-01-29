Al Jazeera: 10 человек погибли при ударе по школе БАПОР в секторе Газа

По данным телеканала, в здании укрывались перемещенные лица, бежавшие от боевых действий из других районов анклава

КАИР, 29 января. /ТАСС/. Школа Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), расположенная в районе Рималь к западу от города Газа, попала под обстрел израильских ВС. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, при ударе погибли по меньшей мере 10 человек. Утверждается, что в здании укрывались перемещенные лица, бежавшие от боевых действий из других районов сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.