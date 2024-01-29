Папа Римский Франциск подтвердил, что собирается посетить Юго-Восточную Азию

Также понтифик рассказал о предстоящей встрече с новоизбранным президентом Аргентины Хавьером Милеем

РИМ, 29 января. /ТАСС/. Папа Римский Франциск сообщил о намерении посетить Бельгию, а также Западный Тимор, Папуа - Новую Гвинею и Индонезию. Как он сказал в интервью газете La Stampa, поездка запланирована на август.

"Одна [поездка] в Бельгию. Другая - в Западный Тимор, Папуа - Новую Гвинею и Индонезию в августе. Есть предложение поехать в Аргентину (родная страна Франциска - прим. ТАСС), но пока это для меня остается вопрос в скобках, организация визита еще не начата", - сказал понтифик. Он добавил, что встретится с новоизбранным президентом Аргентины Хавьером Милеем в Ватикане 11 февраля. Франциск также сказал, что не принимает всерьез критику Милея в свой адрес во время избирательной кампании.

Он также добавил, что чувствует себя хорошо, "хотя какие-то болячки есть". Франциск также отметил, что "отречение - возможность для любого понтифика". "Но сейчас я об этом не думаю. Когда и если больше не будет сил, начну, возможно, задумываться. И молиться", - сказал глава Римско-католической церкви.

Ранее 87-летний понтифик говорил, что зарубежные поездки придется сократить из-за состояния здоровья.