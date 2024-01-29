СМИ: в США следят за поведением противников продажи Турции F-16 в Конгрессе

По данным Yeni Şafak, Конгресс может обременить соглашение о продаже самолетов "ограничениями на использование" истребителей

АНКАРА, 29 января. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена внимательно следит за поведением и дальнейшими шагами противников продажи Турции истребителей F-16 в Конгрессе. Такое предположение со ссылкой на источники высказала газета Yeni Şafak.

Считается, что эти конгрессмены, имея на руках письменные юридические гарантии реализации сделки, все равно могут "попытаться заблокировать поставки или затянуть процесс", что повлияет на "выполнение данного Турции обещания".

Кроме того, Yeni Safak, ссылаясь на экспертов, пишет, что Конгресс может обременить соглашение о продаже самолетов "ограничениями на использование" истребителей. Это способно вызвать последствия с точки зрения внешней политики Турции по отношению к США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 января подписал указ, утверждающий одобрение 23 января парламентом ратификационного протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Он неоднократно связывал вопрос одобрения заявки Швеции с принятием Конгрессом решения о продаже Анкаре F-16.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу правительству Турции F-16, комплектов модернизации и связанного с этим оборудования на $23 млрд. Администрация США уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.