КНР надеется вместе с Японией упрощать процедуры для двусторонних поездок

Пекин "серьезно изучит" такую возможность, заявил официальный представитель МИД Ван Вэньбинь

ПЕКИН, 29 января. /ТАСС/. Власти Китая готовы взаимодействовать с Японией для упрощения процедур, связанных с оформлением поездок между двумя странами. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы надеемся, что Китай и Япония будут стремиться к взаимодействию, совместными усилиями упрощать двусторонние поездки", - сообщил он на брифинге, отвечая японскому журналисту, который в связи с подписанием безвизового соглашения между КНР и Таиландом поинтересовался соответствующими перспективами для Токио.

По словам китайского дипломата, Пекин всегда придавал большое значение соответствующим вопросам. Он пообещал, что китайская сторона "серьезно изучит" такую возможность.

Ранее вице-премьер, министр иностранных дел Таиланда Панпри Пхиттханукон и глава МИД Китая Ван И подписали в Бангкоке соглашение о введении безвизового режима. Оно вступит в силу 1 марта. Граждане двух стран освобождаются от визовых требований на период пребывания, "не превышающий 30 дней, и совокупный период пребывания, не превышающий 90 дней, в течение любого 180-дневного периода".