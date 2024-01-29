Папа Римский Франциск видит ближневосточное урегулирование в двух государствах

Насилие идет по всей планете, но надежда есть, подчеркнул понтифик

РИМ, 29 января. /ТАСС/. Папа Римский Франциск считает, что мир на Ближнем Востоке возможен только при сосуществовании двух государств - Палестины и Израиля.

"Сейчас конфликт [между Израилем и Палестиной] драматически разрастается. Есть соглашение, достигнутое в Осло, оно совершенно ясное - решение о создании двух государств. Пока этого не будет сделано, мир останется далек", - сказал понтифик в интервью газете La Stampa.

Он признался, что опасается военной эскалации. "Конфликт может ухудшиться, насилие и так уже идет по всей планете. Но надежда есть, проходят конфиденциальные встречи, чтобы прийти к соглашению. Перемирие было бы уже хорошим результатом", - добавил Франциск.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства 7 октября 2023 года. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу Иордана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 18 января, что еврейское государство будет продолжать операцию до тех пор, пока не одержит "решительную победу над ХАМАС". Он отверг идею создания палестинского государства и сообщил, что довел свою позицию до сведения США.