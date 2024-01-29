ЕС изучит "альтернативные меры" помощи Украине в случае провала саммита о €50 млрд

В настоящее время важной целью остается достижение консенсуса, рассказала глава МИД Бельгии Аджа Лябиб

БРЮССЕЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Лидеры ЕС должны постараться достичь соглашения о выделении помощи Украине в €50 млрд на 4 года на саммите 1 февраля, прежде чем рассматривать "альтернативные меры". Об этом заявила глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб, отвечая на вопрос журналистов, что Евросоюз якобы готов "саботировать экономику Венгрии", если венгерский премьер-министр Виктор Орбан откажется утвердить помощь Украине на саммите.

"Наиболее важная цель - достичь соглашения между 27 странами. Мы будем интенсивно работать над этим, а после саммита мы посмотрим, какие есть альтернативы. Мы будем обсуждать альтернативу после саммита, сначала мы должны постараться достичь соглашения", - сказала Лябиб, комментируя публикацию в Financial Times о готовности Брюсселя к введению внутренних санкций против Будапешта.

Ранее британская газета Financial Times сообщила со ссылкой на внутренний документ ЕС, что Брюссель разрабатывает план подрыва экономики Венгрии в случае ее отказа одобрить финансирование Украины. По сведениям издания, ЕС угрожает полностью заморозить причитающиеся Венгрии средства и обвалить курс форинта, чтобы навредить экономике страны и снизить ее инвестиционную привлекательность.

На последнем саммите Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету сообщества на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине 50 млрд евро. Вместо этого он предложил предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. Этот вопрос вновь будет обсуждаться лидерами стран ЕС на встрече в Брюсселе 1 февраля.