СМИ: угрозы в адрес главы МИД Венгрии рассылали не только в Киеве, но и в Закарпатье

Как сообщила газета Magyar Nemzet, письма с угрозами убийства в адрес Петера Сийярто получили Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци II в Берегове и Закарпатский центр экономического развития имени Эдмунда Эгана в Ужгороде

БУДАПЕШТ, 29 января. /ТАСС/. Электронные письма на украинском языке с угрозами в адрес министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто поступили не только в посольство этой страны в Киеве, но и в несколько учреждений этнических венгров в Закарпатье. Об этом сообщила газета Magyar Nemzet в связи с поездкой главы венгерского МИД на переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Ужгород (Закарпатская область Украины).

Как сообщило издание, помимо посольства письма с угрозами убийства в адрес министра получили Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци II в Берегове и Закарпатский центр экономического развития имени Эдмунда Эгана в Ужгороде. Ранее сообщалось, что устрашающие послания были направлены только в диппредставительство Венгрии в Киеве.

Накануне встречи в Ужгороде неизвестные украинские лица выступили с угрозами в адрес главы венгерского МИД, но он заявил, что все равно отправится на переговоры. Как рассказал Сийярто журналистам 23 января, "через венгерское посольство в Киеве поступили смертельные угрозы из украинских источников". По его словам, это явно было сделано для того, чтобы помешать проведению встречи в Закарпатье.

Как стало известно интернет-изданию Index, авторы послания, поступившего в посольство в Киеве, заявили, что "ненавидят венгерское правительство", готовят Сийярто "взрывной прием", от которого его не спасет даже бронепоезд, и посоветовали ему подобрать себе "гроб подходящего размера".

"Украинские власти заверили, что будут приняты самые строгие меры безопасности, чтобы гарантировать проведение встречи", - сообщил министр. Он отметил, что венгерские спецслужбы находятся в постоянном контакте с украинскими коллегами в целях обеспечения безопасности переговоров в Ужгороде.