Советник премьера Венгрии назвал шантажом угрозы Евросоюза по вопросу помощи Украине

Financial Times ранее сообщила о планах блока оказать давление на Будапешт, если он продолжит блокировать выделение финансирования для Киева

БУДАПЕШТ, 29 января. /ТАСС/. Политический советник и однофамилец премьера Венгрии Балаж Орбан назвал шантажом угрозы Евросоюза в адрес Будапешта, связанные с вопросом выделения военной помощи Украине.

"Теперь предельно ясно: это шантаж, и это не имеет ничего общего с верховенством закона", - написал он в X (ранее Twitter), комментируя публикацию Financial Times о планах блока оказать давление на Будапешт, если он продолжит блокировать выделение финансирования для Украины. Советник также отметил, что Брюссель шантажирует Венгрию "так, будто завтра не наступит".

Ранее британская газета Financial Times сообщила со ссылкой на внутренний документ ЕС, что Брюссель разрабатывает план подрыва экономики Венгрии на случай, если она продолжит отказываться одобрить финансирование Украины. По информации издания, ЕС угрожает полностью заморозить причитающиеся Венгрии средства и обвалить курс форинта, чтобы навредить экономике страны и снизить ее инвестиционную привлекательность.

На последнем саммите Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету сообщества на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Вместо этого он предложил предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. Этот вопрос будет вновь обсуждаться лидерами стран ЕС на встрече в Брюсселе 1 февраля.