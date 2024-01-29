29 января, 09:35
Военная операция на Украине

Трасс заявила, что Британия была расстроена контактами Макрона с Путиным после начала СВО

По словам бывшего премьер-министра королевства, Лондон остался недоволен подходом президента Франции, поскольку он "отправлял смешанные сигналы о решимости Запада"

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Британские власти были расстроены тем, что президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживал контакты с российским лидером Владимиром Путиным после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом рассказала бывший премьер-министр (в 2022 году) и глава МИД Великобритании (с 2021 по 2022 годы) Лиз Трасс.

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По ее словам, которые приводит газета The Daily Telegraph, Лондон остался недоволен подходом Макрона, поскольку он "отправлял смешанные сигналы о решимости Запада". Отмечается, что с подобными комментариями Трасс выступила в документальном фильме Putin vs the West: At War ("Путин против Запада: на войне") вещательной корпорации Би-би-си, который выйдет в эфир в понедельник вечером.

Кроме того, Трасс заявила, что Великобритании следовало ввести более мощные санкции против РФ еще до начала СВО в качестве механизма сдерживания. "Мы понимали, что [поставка Украине] оружия и санкции были единственными рычагами, которые у нас были в отношении России. Но мы отставали с [введением] санкций", - сказала она. 

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