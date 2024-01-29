Испанский судья продлил расследование о возможных связях каталонских сепаратистов с РФ

Он утверждает, что окружение экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона поддерживало "тесные личные отношения" с "лицами российской, немецкой или итальянской национальностей"

МАДРИД, 29 января. /ТАСС/. Испанский судья решил продлить расследование по делу о предполагаемых связях между сторонниками независимости Каталонии и Россией. Об этом говорится в постановлении, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

"Следствие продлено на шесть месяцев", - отмечается в решении. Речь идет о деле, связанном с сепаратистским процессом во время нахождения во главе правительства региона Карлеса Пучдемона, который в 2017 году бежал из Испании в Бельгию вскоре после проведения незаконного референдума о независимости.

Как утверждает судья, окружение экс-лидера Каталонии поддерживало "тесные личные отношения" с "лицами российской, немецкой или итальянской национальностей". В документе также содержатся доводы судьи о существовании связей между сторонниками независимости региона и РФ.

О решении продлить расследование стало известно за день до того, как в нижней палате парламента Испании начнется обсуждение закона об амнистии каталонских сепаратистов. Эта инициатива была встречена резкой критикой со стороны правых политических сил королевства.

В местной прессе уже появлялись утверждения о так называемых связях сторонников независимости Каталонии и РФ. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Кремль опровергает любые инсинуации о причастности Москвы к ситуации вокруг Каталонии.