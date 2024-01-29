Правящая партия Грузии обсудила с оппозицией выполнение шагов для начала переговоров с ЕС

Тбилиси будет следовать плану действий, утвержденному правительственной комиссией по интеграции с Европой, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили

ТБИЛИСИ, 29 января. /ТАСС/. Депутаты парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" провели встречу с представителями парламентской оппозиции, на которой обсудили выполнение девяти шагов для начала переговоров с Евросоюзом. Об этом сообщил грузинский телеканал "Имеди".

"Мы еще в декабре начали работать в связи с девятью шагами Евросоюза. Что же касается сегодняшней встречи, то мы будем следовать тому плану действий, который был утвержден правительственной комиссией по интеграции с Европой. В связи с этим планом действий у нас была коммуникация и с Евросоюзом", - сказал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили грузинским журналистам.

8 ноября 2023 года Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. В отчете Еврокомиссии говорится, что она рекомендует предоставить Грузии статус кандидата при условии, что будут выполнены девять шагов, включающих реформы в различных сферах. Глава Евросовета Шарль Мишель 14 декабря сообщил, что страны сообщества приняли решение начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией.

Саммит также объявил о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в сообщество и пообещал вернуться в марте к рассмотрению вопроса о начале переговоров о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины, если к этому моменту страна обеспечит полное соответствие всем критериям для приема.

Правительство Грузии в конце декабря опубликовало план действий по выполнению рекомендаций ЕС. Согласно плану, власти, в частности, начнут работать над вопросом борьбы с дезинформацией, улучшением темпов сближения внешней политики республики с общей политикой ЕС. Также в 2024 году власти попытаются продолжить работу над понижением политической поляризации. В октябре 2024 года правительство обещает провести честные и прозрачные парламентские выборы, что также является одной из рекомендаций ЕС.