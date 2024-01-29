В МО Литвы заявили, что стране нужно €1 млрд на расчет по кредитам на оборону за 10 лет

Премьер Ингрида Шимоните ранее говорила, что финансирование обороны Литвы с 2025 года необходимо увеличить до 3% ВВП

ВИЛЬНЮС, 29 января. /ТАСС/. Литва должна будет выплатить в общей сложности €1 млрд, если реализует замысел взять кредиты на расходы в оборонной сфере на 10 лет. Об этом заявил журналистам министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

Ранее премьер Ингрида Шимоните заявила, что финансирование обороны Литвы с 2025 года необходимо увеличить до 3% ВВП.

"Высказываются самые разные предложения по финансированию обороны, в том числе взятие займов. Расчеты по ним за 10 лет потребуют €1 млрд", - сказал он.

По словам министра, главная финансовая нагрузка будет приходиться на ближайшие три-четыре года, после чего ситуация стабилизируется. "После этого давление на бюджет должно уменьшиться", - утверждал Анушаускас.

Значительные финансовые потребности Литвы связаны с формированием в вооруженных силах мотопехотной дивизии, приемом для постоянной дислокации бригады Бундесвера и реформа призыва на срочную службу.

Предлагаются разные варианты решения проблемы, в том числе введение всеобщего налога на оборону, пересмотра в сторону повышения налога на добавленную стоимость, подоходного налога, взятие кредитов на финансовых рынках, одолжение денег у населения путем целевого выпуска облигаций, сберегательных сертификатов.