Более 1,5 тыс. мигрантов в Мексике направились к границе с США

Толпа преодолела расстояние в 74 км, пишет El Imparcial

КАРАКАС, 29 января. /ТАСС/. Минимум 1,5 тыс. мигрантов направились из штата Чьяпас на юге Мексики на север страны к границе с Соединенными Штатами. Об этом сообщила газета El Imparcial.

По ее данным, на пути к границе толпа уже преодолела расстояние в 74 км и миновала пять пунктов миграционного и полицейского контроля. Мигранты, согласно изданию, движутся в сопровождении патрулей национальной гвардии, транспортной и муниципальной полиции, стремящихся не допустить блокирования движения на значимых автомагистралях.

22 января телеканал Fox News информировал о том, что Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное в рамках борьбы с наплывом мигрантов. Решение суда позволяет пограничному патрулю на время судебного процесса перерезать проволоку, размещенную вдоль границы. Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок границы с Мексикой вдоль реки Рио-Гранде. Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Техас начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.

27 января бывший президент США Дональд Трамп назвал ситуацию, создавшуюся на границе с Мексикой из-за наплыва нелегальных мигрантов, "оружием массового разрушения" страны.