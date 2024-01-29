Правительство Литвы в марте решит вопрос об источниках финансирования обороны

Значительные финансовые потребности Литвы связаны с расходами на формирование в вооруженных силах мотопехотной дивизии с танковым батальоном, на прием для постоянной дислокации бригады Бундесвера и реформу призыва на срочную службу

ВИЛЬНЮС, 29 января. /ТАСС/. Правительство Литвы на месяц отложило решение вопроса об источниках финансирования обороны. Об этом заявила премьер-министр Ингрида Шимоните на пресс-конференции по итогам совещания по данному вопросу.

"Участники совещания изложили свои соображения. Решено сделать перерыв на месяц. Парламентские фракции и комитеты за это время оценят ситуацию, попросят, если необходимо, дополнительную информацию и смогут вернуться со своими предложениями", - сказала она.

Глава правительства отметила, что в принципе есть три пути. "Во-первых, это номинальное увеличение процента на оборону в результате ожидаемого роста увязанного с ним валового внутреннего продукта в связи с оживлением экономики. Во-вторых, финансирование за счет других сфер, что всегда вызывает нарекания. В-третьих, путем взятия денег в долг", - пояснила премьер.

Значительные финансовые потребности Литвы связаны с расходами на формирование в вооруженных силах мотопехотной дивизии с танковым батальоном, на прием для постоянной дислокации бригады Бундесвера и реформу призыва на срочную службу.

Предлагаются разные варианты решения проблемы, в том числе введение всеобщего налога на оборону, пересмотра в сторону повышения налога на добавленную стоимость, подоходного налога, взятие кредитов на финансовых рынках, одолжение денег у населения путем целевого выпуска облигаций, сберегательных сертификатов.