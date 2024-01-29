Мелони объявила, что итальянский план для Африки предполагает выделение €5,5 млрд

Премьер-министр Италии также заявила, что вопросы взаимодействия с Африкой будут в центре повестки дня Группы семи

РИМ, 29 января. /ТАСС/. Национальный итальянский "план Маттеи", направленный на сотрудничество с африканскими странами, предполагает выделение €5,5 млрд на кредиты и прочие программы. Об этом объявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, открывая саммит "Италия - Африка" с участием представителей более 40 африканских государств, а также руководства ЕС и международных организаций.

Она уточнила, что 3 млрд предполагаются из итальянского фонда для климата и 2,5 млрд из фонда по сотрудничеству и содействию развитию. Среди пилотных проектов она назвала большой центр профессиональной подготовки в области обновляемой энергетики в Марокко, образовательные проекты в Тунисе, проект в области здравоохранения в Кот'д-Ивуаре. "Наш главный принцип - совместная работа. Успешные модели могут проецироваться на другие заинтересованные страны", - сказала Мелони. Она упомянула еще примеры сотрудничества с Алжиром, Мозамбиком, Египтом, Республикой Конго, Эфиопией и Кенией.

Она также объявила, что вопросы взаимодействия с Африкой будут в центре повестки дня Группы семи, в которой Италии перешло председательство.