Оппозиция на Мальдивах готовится к импичменту президента Муиззу

По данным The Times of India, МДП, которой принадлежит большинство в законодательном органе страны, совместно с другой оппозиционной партией "Демократы" собрала 34 подписи, что достаточно для процедуры импичмента

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 января. /ТАСС/. Крупнейшая оппозиционная Мальдивская демократическая партия (МДП) заявила, что собрала в парламенте подписи под петицией об импичменте президента Мальдивской Республики Мохамеда Муиззу. Об этом сообщает газета The Times of India.

МДП, которой принадлежит большинство в законодательном органе страны, совместно с другой оппозиционной партией "Демократы" собрала 34 подписи, что достаточно для процедуры импичмента.

Сбор подписей начался после того, как 28 января оппозиция проголосовала против утверждения кабинета министров, кандидатуры которых были предложены Муиззу. После этого в зале парламента началась драка и заседание палаты, специально созванное по этому вопросу, было прервано.

МДП и "Демократы" не поддержали кандидатуры, выдвинутые президентом, на посты министров иностранных дел, экономики, жилищного строительства, по делам ислама, а также на должность генпрокурора. Партия главы государства - Народный национальный конгресс - заявила, что отказ оппозиции утвердить их равносилен открытому отказу служить населению страны.

После срыва заседания парламента у здания палаты прошел митинг в поддержку выдвинутых президентом на посты министров кандидатур. Его участники утверждали, что оппозиция стремится парализовать работу правительства, а за ее отказом поддержать новых членов кабинета стоит бывший президент Мальдив Ибрагим Мохамед Солих.

Выборы главы государства прошли осенью 2023 года в два тура, по их итогам президентом был избран Муиззу. Он обошел предыдущего лидера страны Солиха, который проводил ориентированную на Индию политику. Муиззу в свою очередь, по оценкам экспертов, поддерживает расширение связей с Китаем. В своей предвыборной кампании он называл широкое влияние Индии на Мальдивы угрозой суверенитету страны.