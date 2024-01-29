В Литве сообщили о проведении около 60 учений по гражданской обороне в течение трех лет

К учениям привлекут министерства и ведомства, другие государственные учреждения, местные самоуправления

ВИЛЬНЮС, 29 января. /ТАСС/. Около 60 учений национального уровня по гражданской обороне будут проведены Литвой в течение трех лет. Об этом сообщило МВД балтийской республики.

"Министр внутренних дел Агне Билотайте утвердила план проведения до 2026 года 57 учений национального уровня по гражданской обороне по реагированию на гибридные, военные угрозы, различные масштабные инциденты", - говорится в сообщении.

К учениям будут привлечены министерства и ведомства, другие государственные учреждения, местные самоуправления. "Присоединиться к учениям будут приглашены неправительственные, международные гуманитарные организации, хозяйственные субъекты, население", - отметило МВД.