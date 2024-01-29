Румыния приостанавливает финансирование БАПОР

В МИД страны отметили, что нужды палестинских гражданских лиц по-прежнему останутся приоритетом для страны

БУХАРЕСТ, 29 января. /ТАСС/. Румыния приостанавливает финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за обвинений лиц из персонала агентства в причастности к террористическим атакам ХАМАС против Израиля. Об этом сообщил МИД Румынии.

"МИД Румынии принял к сведению с максимальной тревогой недавние тяжкие обвинения в связи с предполагаемой причастностью членов персонала БАПОР к террористическим атакам ХАМАС против Израиля 7 октября 2023 года", - указывается в сообщении.

Румынское внешнеполитическое ведомство приветствовало "быструю реакцию руководства БАПОР, немедленно расторгнувшего контракты с соответствующими лицами" и выразило "полное доверие, что расследование, начатое ООН <...>, прояснит ситуацию в кратчайший срок".

"До завершения расследования МИД не будет начинать процедуры по новым добровольным вкладам для БАПОР", - подчеркивается в сообщении МИД.

"Нужды палестинских гражданских лиц по-прежнему останутся приоритетом для Румынии, - отмечает внешнеполитическое ведомство, - мы продолжим координировать усилия с партнерами, в том числе на европейском уровне".