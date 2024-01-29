Новое правительство Кувейта принесло присягу перед парламентом

Предыдущее правительство ушло в отставку после того, как шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах стал преемником покойного эмира Кувейта шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха

ДУБАЙ, 29 января. /ТАСС/. Новое правительство Кувейта официально приступило к своим полномочиям в понедельник, принеся присягу перед Национальным собранием - однопалатным парламентом страны. Об этом сообщило кувейтское государственное агентство KUNA.

Предыдущее правительство ушло в отставку после того, как шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах стал преемником покойного эмира Кувейта шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, умершего 16 декабря. Новый эмир назначил премьером шейха Мухаммеда Сабаха ас-Салема ас-Сабаха, который сформировал кабинет министров 17 января.

Приступив к обязанностям на посту главы правительства, шейх Мухаммед назначил Имада Мухаммеда Абдель Азиза аль-Атики своим заместителем и министром нефти, Абдаллу Али Абдаллу аль-Яхью - министром иностранных дел, Абдаллу Хамада Абдаллу аль-Джуана - министром торговли и промышленности, Анвара Али Абдаллу аль-Муддафа - министром финансов и государственным министром по экономическим делам и инвестициям.

В составе нового правительства только два министра принадлежат к правящей семье. Ими стали шейх Фахд Юсеф Сауд ас-Сабах, назначенный еще одним заместителем премьера, министром обороны и исполняющим обязанности министра внутренних дел, а также шейх Фирас Сауд аль-Малик ас-Сабах, который занял пост министра социального развития и исполняющего обязанности государственного министра по делам кабинета министров.

Единственная женщина в кабинете - Нура аль-Машаан - была назначена министром общественных работ и государственным министром по делам муниципалитетов. Самым молодым членом правительства стал 42-летний Давуд Марафи, который принял сразу три портфеля - по делам Национального собрания, молодежи и связи.