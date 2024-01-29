Лукашенко связал конфликты с движением к многополярности

Ей противятся стремящиеся к сохранению однополярного мироустройства страны Запада, добавил президент Белоруссии

СТРЕЛЬНА, 29 января. /ТАСС/. Вооруженные конфликты связаны с движением к многополярному миру, которому противятся стремящиеся к сохранению однополярного мироустройства страны Запада. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

"Возьмите наше стремление, России и Беларуси, Китайской Народной Республики, в авангарде этого идет Россия, потому что она больше всего нагрузку несет и страдает больше, чем кто-либо. Причина всего этого, и хуситы, и [конфликты] на Ближнем Востоке, и проблемы с Тайванем в Южно-Китайском море, это все от того, что грядет многополярный мир. Как говорил министр иностранных дел России [Сергей Лавров], этого не хочется монополистам, вот и разными методами пытаются удержать однополярный мир. Разными методами, дошли до вооруженных конфликтов", - сказал он.

26 января в ответах МИД РФ на вопросы, присланные на пресс-конференцию главы ведомства Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, было отмечено, что западные страны во главе с США ожесточенно сопротивляются переходу к многополярности. Как отметили в дипломатическом ведомстве, Вашингтон, "пытаясь сохранить безраздельное мировое господство, натолкнулся на непреодолимое препятствие в лице России, проявившей решимость не допустить ущемления своих интересов".