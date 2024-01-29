"Хезболлах" нанесла удары по Верхней Галилее в ответ на атаки израильских ВВС

Зафиксированы потери среди военнослужащих Израиля, сообщает Al Mayadeen

БЕЙРУТ, 29 января. /ТАСС/. Позиции израильской армии в пограничных районах с Ливаном подверглись ракетному обстрелу со стороны отрядов вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах". Как сообщил телеканал Al Mayadeen, шиитские бойцы выпустили противотанковые управляемые снаряды по израильским постам в Верхней Галилее и городу Кирьят-Шмона, расположенному в 2,5 км от границы. О последствиях этой атаки сведений не приводится.

В сводке военно-информационной службы "Хезболлах", размещенной ранее в Telegram-канале, говорится, что шиитские формирования "в ответ на налеты израильских ВВС нанесли удары по скоплениям вражеских сил возле армейской казармы в Митате и патрулю израильских солдат в поселении Метула".

Ракетами большого калибра Burkan была обстреляна также казарма Биранит в районе Западной Галилеи. Как указывается в тексте, "в рядах противника зафиксированы потери в результате прямых попаданий".

С утра израильские самолеты атаковали форпосты "Хезболлах" в Джиббине, Кфар-Килле, Тейр-Харфе и Эль-Хияме. Местные власти сообщили о разрушениях пяти жилых домов, сведений о пострадавших среди мирных граждан не поступало. Был открыт огонь из артиллерийских орудий по поселкам Айт-эш-Шааб, Марвахин и Ярун. Три снаряда разорвались рядом с блокпостом ливанской армии на окраине Сарды. Военнослужащие не пострадали при обстреле.