Вице-спикер Европарламента выступил против быстрого вступления Украины в ЕС

Ян-Кристоф Этьен напомнил о необходимости соблюдения критериев верховенства закона и борьбы с коррупцией, пишет Nordwest-Zeitung

БЕРЛИН, 29 января. /ТАСС/. Вице-спикер Европарламента (ЕП) Ян-Кристоф Этьен (Свободная демократическая партия Германии) выступил против скорого вступления Украины в Евросоюз. Об этом он заявил в интервью порталу Nordwest-Zeitung.

По его мнению, такие критерии, как верховенство закона и борьба с коррупцией, должны быть соблюдены, не будет "никаких поблажек". "Поэтому скорого вступления Украины в ЕС быть не может", - добавил он. Согласно политику, сообщество могло бы взаимодействовать с Украиной более тесно, чем было до этого. Этьен выступил против председательства Венгрии в Совете ЕС, обвинив ее в нарушении верховенства права.

Депутат ЕП от Франции Рафаэль Глюксманн ранее заявил, что прием новых стран-членов является очень длительным процессом. "Вступление Украины в ЕС не состоится прямо завтра, - отметил он. - Это займет годы".

В декабре 2023 года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте или позднее. Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление. При этом главы государств ЕС не смогли достичь договоренности о выделении Украине €50 млрд на следующие четыре года, что потребовало бы от них внесения дополнительных взносов в бюджет Евросоюза. Переговоры были продлены, эта тема может стать главной на следующем саммите ЕС 1 февраля.