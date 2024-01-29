Венгрия заявила, что предложение принять мирные переговоры по Украине остается в силе

Глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул необходимость "скорейшего прекращения огня и урегулирования конфликта" исключительно за столом переговоров

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Адресованное Украине предложение Венгрии принять у себя мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта остается в силе. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса президента Андреем Ермаком в Ужгороде (Закарпатская область Украины).

Запись начала их дискуссии была опубликована в Telegram-канале Ермака. Обращаясь к нему, Сийярто напомнил о разговоре по телефону, состоявшемся между ними в феврале 2023 года.

"Когда мы разговаривали с вами через три дня после начала войны, я сказал, что Венгрия готова принять у себя любые переговоры, направленные на достижение мира. Это предложение остается в силе", - заверил венгерский министр.

Он подтвердил мнение правительства Венгрии о необходимости скорейшего прекращения огня и урегулирования конфликта на Украине исключительно за столом переговоров. Сийярто выразил надежду на то, что "украинский народ сможет жить в мире".

Ожидается, что в Ужгороде будет рассмотрен весь комплекс вопросов отношений между Венгрией и Украиной, а также возможность проведения встречи премьер-министра Виктора Орбана и президента Владимира Зеленского.