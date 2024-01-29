Белый дом назвал конструктивными переговоры по Газе в Париже

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что "необходимо проделать еще много работы, чтобы добиться новой сделки по возвращению заложников"

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Прошедшие в Париже переговоры по ситуации в секторе Газа с участием директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса и представителей Египта, Израиля и Катара были конструктивными. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN.

"Переговоры были рассудительными, они были серьезными. Я даже скажу, что они были конструктивными. Но я бы хотел быть аккуратным в этом вопросе и не звучать чересчур оптимистично, необходимо проделать еще много работы, чтобы добиться новой сделки по возвращению заложников", - сказал он.