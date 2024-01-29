Премьер-министр Сербии приняла в Белграде министра здравоохранения РФ

В российскую делегацию входят руководители ведущих национальных медицинских центров и госкорпораций

БЕЛГРАД, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич приняла министра здравоохранения России Михаила Мурашко, который находится в Белграде с рабочим визитом, передает корреспондент ТАСС.

Встреча проходит в правительственном комплексе "Палата Сербия". В российскую делегацию, которая прибыла в Белград, в том числе входят руководители ведущих национальных медицинских центров и госкорпораций.

Ранее глава российского Минздрава и его сербская коллега Даница Груичич подписали меморандум о сотрудничестве. Мурашко отдельно подчеркнул, что этот визит является гуманитарной миссией, которая заключается в развитии "технологий здравоохранения, направленных именно на увеличение продолжительности жизни людей и сохранение здоровья".

По словам министра здравоохранения РФ, пандемия продемонстрировала, что коммуникации стран дают возможность сохранить множество жизней. Ключевая задача - совместная работа по обеспечению устойчивости систем здравоохранения, доступности лекарств для граждан, созданию новых препаратов. Мурашко также выразил мнение, что медицинское образование - это самое перспективное направление сотрудничества между Россией и Сербией. Груичич в свою очередь подчеркнула, что мероприятие - уникальная возможность обсудить сферу онкологии, где Россия "уже достигла XXII века по уровню развития".