Главы МИД АСЕАН призвали к мирному разрешению конфликта на Украине

Министры заявили о поддержке усилий генерального секретаря ООН по поиску путей мирного урегулирования ситуации на Украине, призвали обеспечить безопасность гражданского населения и беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи для нуждающихся

ХАНОЙ, 29 января. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) призвали к прекращению боевых действий и мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран АСЕАН, прошедшей в городе Луангпхабанге.

"В отношении Украины, как и всех государств, мы продолжаем подтверждать наше уважение суверенитета, политической независимости и территориальной целостности. Мы вновь призвали соблюдать Устав ООН и международное право", - говорится в заявлении. Министры подчеркнули важность скорейшего прекращения боевых действий и создания благоприятных условий для мирного разрешения конфликта. Главы МИД АСЕАН заявили о поддержке усилий генерального секретаря ООН по поиску путей мирного урегулирования ситуации на Украине, призвали обеспечить безопасность гражданского населения и беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи для нуждающихся.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет 10 стран Юго-Восточной Азии с общим населением около 650 млн человек и ВВП более $3 трлн - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В 2024 году председательство в АСЕАН по принципу ротации перешло от Индонезии к Лаосу.