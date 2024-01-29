СМИ: Байден обсуждал возможность военного ответа на атаку по базе на Ближнем Востоке

По данным агентства Axios, Белый дом и Пентагон пытаются выбрать такую опцию, которая позволила бы сдержать растущий риск региональной войны

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и чиновники его администрации обсудили возможный военный ответ проиранским группировкам на удар по военной базе США на границе Иордании и Сирии. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По его данным, встреча прошла 28 января, на ней обсуждалась возможность дать "значимый военный ответ" группировкам. "Мы не хотим войны, но те, кто стоит за этой атакой, должны почувствовать наш ответ", - приводит Axios слова неназванного американского чиновника высокого ранга.

В консультациях дистанционно участвовал директор ЦРУ Уильям Бернс. Руководитель спецслужбы перед этим обсуждал в Париже с премьер-министром Катара и главами израильской и египетских разведок вопрос перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС в обмен на освобождение заложников, находящихся в секторе Газа.

Портал отмечает, что Белый дом и Пентагон пытаются выбрать такую опцию, которая позволила бы сдержать растущий риск региональной войны. Тем не менее, подчеркивает Axios, администрация Байдена испытывает давление со стороны республиканцев, некоторые из которых требуют нанести удары по Ирану.

Ранее источники агентства Bloomberg утверждали, что США рассматривают различные варианты реагирования на атаку на базу на Ближнем Востоке, в том числе не исключают возможность осуществления секретной операции против Ирана.

28 января Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в результате атаки БПЛА военной базы западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе погибли трое американских военнослужащих, 25 получили ранения. Позднее телеканал CNN уточнил, что число пострадавших солдат увеличилось до 34. Шеф Пентагона Ллойд Остин пообещал принять ответные меры против поддерживаемых Ираном формирований "в нужное время, в подходящем месте".