Преподаватель философии права на юридическом факультете Университета Генуи Паоло Бекки отметил, что "этот локальный конфликт приобрел глобальное измерение"

РИМ, 29 января. /ТАСС/. РФ пытается через конфликт на Украине установить многополярный мир без доминирования в нем Запада, с мирным сосуществованием цивилизаций. Такое мнение выразил итальянский философ и публицист, преподаватель философии права на юридическом факультете Университета Генуи Паоло Бекки.

Свое видение происходящего на Украине он изложил в статье, опубликованной на сайте итальянского журналиста Николы Порро, в свете полемики вокруг показов российского фильма "Свидетель" Давида Дадунашвили. Художественную картину об истории бельгийского скрипача, попавшего в руки Вооруженных сил Украины, местные власти пытаются подвергнуть цензуре. После фактического запрета в Болонье ленту сняли с показа в зале во Флоренции после личного обращения мэра Дарио Нарделлы. Как сообщил корреспонденту ТАСС организатор неофициального проката фильма в Италии, основатель и автор канала "Донбасс Италия" Винченцо Лоруссо, к ленте проявляется большой интерес, и уже запланированы показы в множестве городов.

Посмотрев фильм, Бекки пишет, что не понимает, почему его нельзя показывать. "Мэр Флоренции попросил отменить показ, потому что "фильм подстрекает к насилию и геноциду украинского народа". Думаю, что мэру должно быть стыдно за такие слова. Я видел ленту, да, она представляет одну из сторон, но это не единственный пример в истории кино, но в нем нет и намека на ненависть по отношению к украинскому народу, который, раз на то пошло, нужно считать жертвой режима, правящего в стране", - написал Бекки. Он указывает, что фильм призван "перевернуть официальный нарратив о конфликте". По мнению публициста, информация, которая распространяется на протяжении двух лет в западных СМИ, "тоже представляет только одну сторону". "Картина отражает другую точку зрения, задевает, заставляет обсуждать", - продолжает он.

"Этот локальный конфликт приобрел глобальное измерение и выходит далеко за рамки повествования этого фильма. Речь идет не о конфликте между Россией и Украиной за ограниченную территорию, которую населяют в основном русские, но о конфликте двух видений мира: между англосаксонской моделью, принятой Западом, которая предполагает доминирование над миром и навязывание ее всем, и моделью России, которая предпринимает попытку построения многополярного мира, в котором уважаются традиции и права народов", - пишет обозреватель.

"Ленин, со дня смерти которого только исполнилось 100 лет, сумел превратить войну, Первую мировую, в революцию большевиков. [Президент РФ Владимир] Путин пытается превратить нынешнюю войну в революцию другого рода, которая бы привела к миру, в котором управляла не единственная державная сила, но в котором бы мирно сосуществовали цивилизации", - заключает он.