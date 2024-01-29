Вучич призвал ЕС указать Приштине на недопустимость дальнейших провокаций

Президент Сербии также отметил готовность страны выполнять свои обязательства в соответствии с международно-правовыми соглашениями

БЕЛГРАД, 29 января. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич по итогам встречи со спецпредставителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком заявил о том, что обратился к Евросоюзу с призывом принять какие-либо меры по отношению к косовским властям для предотвращения дальнейших провокаций со стороны Приштины.

"Конструктивная и очень корректная встреча [состоялась] со спецпредставителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком. Я указал на необходимость формирования Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ - прим. ТАСС), незамедлительного проведения местных выборов на севере Косова и Метохии, а также запросил поддержку ЕС в прекращении дальнейших провокаций, исходящих из Приштины", - написал Вучич по итогам встречи в соцсети Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Я вновь указал на готовность Республики Сербия выполнять свои обязательства в соответствии с международно-правовыми соглашениями, соблюдая при этом Конституцию Республики Сербия и Устав ООН", - заключил глава государства.

25 октября премьер непризнанного Косова Альбин Курти заявил, что диалог между Белградом и Приштиной невозможен до тех пор, пока "не будет наказаний и санкций против Сербии". Ранее он утверждал, что вооруженные люди в масках в ночь на 24 сентября напали на полицейских на севере края при поддержке сербских властей, в результате чего погиб один сотрудник полиции. Президент Сербии в обращении к нации заявил, что полицейские подразделения Косова убили трех сербов, а представители Сил НАТО для Косова (KFOR) фактически дали Курти карт-бланш на это. Вучич предупредил, что после произошедшего Белград никогда не признает независимости края.

Брюссельские соглашения о нормализации отношений сторон были заключены 19 апреля 2013 года. В соответствии с ними в Косове должно быть создано ССМ - орган самоуправления сербов, проживающих в непризнанной республике. Президент Сербии Александар Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.