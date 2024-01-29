И.о. главы молдавского "Банка де экономий" приговорили по делу о краже $1 млрд из банков

Виорел Быркэ получил 10 лет тюрьмы

КИШИНЕВ, 29 января. /ТАСС/. Суд Кишинева приговорил к 10 годам тюрьмы бывшего исполняющего обязанности главы "Банка де экономий" Виорела Быркэ по делу о краже $1 млрд из банков республики.

"Суд признал Быркэ виновным и приговорил к 10 годам тюрьмы с лишением права занимать должности в финансовой сфере сроком на 5 лет. Также по решению суда он должен возместить ущерб $100 млн и судебные издержки", - говорится в приговоре суда, который опубликовало молдавское издание tiri.md. По данным обвинения - Антикоррупционной прокуратуры, с июля 2013 года по сентябрь 2014 года Быркэ, возглавляя банк и действуя в интересах преступной группы, помог вывести из банка $100 млн.

Он был задержан в 2020 году, после чего занимавший тогда пост Генерального прокурора Александр Стояногло сообщил, что виновники кражи вскоре окажутся на скамье подсудимых. Однако вскоре сам Стояногло был задержан и отправлен в отставку президентом Майей Санду.

Коррупционный скандал, связанный с выводом миллиарда долларов из банковской системы Молдавии, который здесь называют "кражей века", разгорелся в 2015 году. Он спровоцировал акции протеста, падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий "Альянс за европейскую интеграцию", которая пользовалась поддержкой США и ЕС, в тюрьме по обвинению в коррупции оказался бывший премьер Владимир Филат.

В отчете детективного агентства Kroll, которое по просьбе правительства республики провело расследование хищения, говорится, что деньги были выведены через "Банка де экономий", "Банка сочиалэ" и "Унибанк", контролировавшиеся банкиром Иланом Шором, осужденным по этому делу в 2017 году. Шор обжаловал приговор и до окончательного решения находился под судебным контролем, что не помешало ему возглавить партию и стать депутатом парламента.

Однако после очередной смены власти в июне 2019 года Шор бежал из страны вместе с лидером входившей в правящий проевропейский альянс Демократической партии, олигархом Владимиром Плахотнюком, которого позже Генеральная прокуратура Молдавии назвала одним из главных организаторов "кражи века" и обвинила в захвате власти в стране. Власти США, где укрылся молдавский олигарх, отказались выдать его. В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел по обвинению в отмывании денег и международной торговле наркотиками. По данным МВД РФ, преступное сообщество, среди организаторов которого был Плахотнюк, в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 млрд рублей.