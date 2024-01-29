Глава МИД Израиля отменил встречи с шефом БАПОР и потребовал его отставки

Исраэль Кац сообщил, что "сотрудники БАПОР участвовали в резне 7 октября"

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 января. /ТАСС/. МИД Израиля отменяет все встречи своих представителей с генеральным комиссаром Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппом Лаззарини. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Исраэль Кац, потребовав отставки руководителя БАПОР в связи с подозрениями о возможном участии нескольких сотрудников агентства в атаке радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

"Я только что отменил встречи главы БАПОР Филиппа Лазарини с официальными лицами из Министерства иностранных дел Израиля в среду. Сотрудники БАПОР участвовали в резне 7 октября. Лаззарини должен сделать выводы и подать в отставку. Тем, кто поддерживает терроризм, здесь не рады", - написал Кац на своей странице в X.

Ранее несколько стран, включая Австрию, Великобританию, Канаду, США и ФРГ, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в отношении некоторых сотрудников этой организации в связях с ХАМАС. Лаззарини распорядился уволить несколько сотрудников агентства, которые якобы имеют отношение к атаке боевиков ХАМАС на южные районы Израиля в прошлом году.