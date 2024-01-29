Боевое крыло ХАМАС утверждает, что нанесло ракетный удар по Тель-Авиву

Группировка сообщила, что нанесла удар в ответ на агрессию со стороны противника

КАИР, 29 января. /ТАСС/. Боевое крыло палестинского движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - утверждает, что его сторонники нанесли ракетный удар по Тель-Авиву. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале группировки.

"Бригады [Иззэддина] аль-Кассама" нанесли ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на агрессию со стороны противника, направленную против мирных жителей", - говорится в сообщении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.