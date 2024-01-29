Оппозиция в Венгрии предложила внеочередную встречу парламента ради приема Швеции в НАТО

Депутат от Социалистической партии Жолт Молнар сообщил, что такую инициативу вряд ли реализуют

БУДАПЕШТ, 29 января. /ТАСС/. Венгерская оппозиция обратилась к спикеру национального парламента Ласло Кёверу с предложением провести внеочередное заседание, чтобы ратифицировать соглашение о вступлении Швеции в НАТО, хотя и не рассчитывает, что он одобрит такую идею. Об этом сообщил в интервью телеканалу Klikk депутат от Социалистической партии Жолт Молнар.

"Не думаю, что наша инициатива будет реализована раньше, чем парламент соберется на свое очередное заседание в конце февраля. Так что чрезвычайное мероприятие, предложенное нами, вряд ли состоится. Восьмого чуда света не будет", - сказал Молнар.

25 января Кёвер сообщил, что парламент Венгрии не будет проводить внеочередное заседание, чтобы ратифицировать шведскую заявку в Североатлантический альянс. В интервью интернет-изданию Index он заявил, что одна из оппозиционных партий наверняка предложит депутатам собраться на такую встречу, но в этом нет необходимости. "В целом я не чувствую никакой срочности и не считаю, что сложилась какая-то исключительная ситуация", - сказал спикер.

Позиция Венгрии

23 января парламент Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО, и Венгрия осталась единственной страной альянса, парламент которой до сих пор не провел голосования по шведской заявке. В парламентской пресс-службе корреспонденту ТАСС сообщили, что дата заседания по этому вопросу, как и вся повестка дня весенней сессии, начинающейся во второй половине февраля, должна быть определена комитетом палаты под председательством Кёвера.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 23 января направил своему шведскому коллеге Ульфу Кристерссону приглашение на переговоры по вопросу о вступлении королевства в НАТО. Тот ответил согласием, но прежде лидеры двух стран встретятся на саммите Евросоюза в Брюсселе 1 февраля. 24 января Орбан заявил после разговора по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что правительство Венгрии поддерживает присоединение Швеции к альянсу и призывает парламент одобрить этот шаг "при первой удобной возможности".

Венгерское правительство внесло в парламент законопроект о ратификации соглашения о приеме Швеции в НАТО еще летом 2022 года, однако депутаты положили его под сукно из-за недружественных высказываний шведских политиков в адрес Венгрии. Документ прошел обсуждение в комитетах и формально входил в программу работы парламента в 2023 году.

В последние месяцы Будапешт поддерживал по этому вопросу контакты с Анкарой, которая добивалась от Стокгольма более жестких мер в отношении курдских сепаратистов, оказавшихся на шведской территории. 27 марта 2023 года венгерский парламент дал согласие на вступление Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Две северные страны подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.