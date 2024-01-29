В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Николаевской областях

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявлен в нескольких областях на востоке и юге Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Первые сирены прозвучали в Днепропетровской и Николаевской областях. В 18:38 мск в красной зоне оказалась Кировоградская область, в 18:39 - Харьковская.

Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях, она продлилась от 20 минут до 1,5 часа.

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