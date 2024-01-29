Еврокомиссия: ход переговоров о приеме в ЕС будет полностью зависеть от прогресса реформ

По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, ЕС также должен "в ответ" провести собственные реформы, чтобы подготовиться к приему новых государств

БРЮССЕЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Ход переговоров о приеме в ЕС новых стран, включая Украину, будет полностью зависеть от их заслуг в сфере проведения необходимых реформ, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по общим вопросам.

"Процесс расширения будет основан исключительно на заслугах. Процесс переговоров о вступлении должен осуществляться в строгой зависимости от реализованных реформ. Если страны, претендующие на вступление, смогут ускорить процесс реформ, переговоры об их приеме также могут быть ускорены", - подчеркнул он.

По словам Рейндерса, Евросоюз также должен "в ответ" провести собственные реформы, чтобы подготовиться к приему новых государств.

Согласно основным тезисам предстоящих реформ Евросоюза, которые были намечены на саммите ЕС в Брюсселе в июне этого года, речь идет о лишении стран сообщества права вето в Совете ЕС, сокращении числа членов Еврокомиссии и отказе от квотного принципа "1 еврокомиссар от 1 страны ЕС", а также перераспределении бюджета Евросоюза, которое будет включать значительное сокращение дотаций для действующих членов ЕС.

Лидеры ЕС на саммите в декабре в Брюсселе согласились в марте 2024 года начать переговоры о приеме в ЕС Молдавии и Украины, однако отказались указать любые возможные временные рамки для их вступления.