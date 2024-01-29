США и Британия ввели санкции против 11 человек, якобы связанных с разведкой Ирана

Минюст США и ФБР подготовили обвинения в отношении этих лиц

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Власти США и Великобритании ввели санкции в отношении 11 человек, которые якобы причастны к преследованию инакомыслящих в интересах иранской разведки. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

"США и Соединенное Королевство сегодня совместно вводят санкции в отношении 11 человек в связи с их причастностью к преступной сети, которая нацеливалась на убийство иностранных диссидентов и противников иранского режима в интересах Министерства разведки Ирана. Лица, в отношении которых сегодня введены санкции, согласно имеющимся данным, связаны с сетью, которая занималась транснациональными репрессиями, включая многочисленные убийства и похищения, и планировала операции в США", - отмечается в документе. Как из него следует, Минюст США и ФБР подготовили обвинения в отношении этих лиц.

В заявлении, опубликованном Министерством финансов США, уточняется, что руководителем этой сети американские власти считают "иранского наркоторговца Наджи Шарифи Зиндашти". Эта сеть, по версии американской стороны, причастна к "убийствам в ряде стран, включая Объединенные Арабские Эмираты, Канаду и Турцию". Власти США утверждают, что связанные с Зиндашти лица ранее пытались организовать "заказные убийства в США людей, бежавших из Ирана".

Включение в американский санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.