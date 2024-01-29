В Баку посчитали манипуляцией предложение Пашиняна о подписании пакта о ненападении

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что несмотря на неоднократные призывы азербайджанской стороны положить конец претензиям относительно территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, армянская сторона до сих пор не приняла никаких практических шагов в этом направлении

БАКУ, 29 января. /ТАСС/. Баку считает политической манипуляцией предложение премьера Армении Никола Пашиняна о введении взаимного с Азербайджаном механизма контроля над вооружениями и подписании пакта о ненападении, считает, что оно нацелено на отвлечение внимания от работы над проектом мирного договора. Об этом заявил местным СМИ пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Заявление премьер-министра Армении преследует цель отвлечь внимание от процесса разработки проекта двустороннего соглашения о мире и построении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией", - сказал официальный представитель МИД.

По его словам, несмотря на неоднократные призывы азербайджанской стороны положить конец претензиям относительно территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, армянская сторона до сих пор не приняла никаких практических шагов в этом направлении. "В связи с этим выдвижение Арменией предложений, не имеющих практического значения, вызывает недоумение и является неприемлемым", - подчеркнул Гаджизаде.

Он также считает, что утверждения Пашиняна о приверженности мирному процессу, учитывая его же заявления о том, что Армения проводит серьезную политику милитаризации, подписала в последние годы миллиардные проекты о закупке оружия и развивает военную промышленность, "являются политической манипуляцией".

"Азербайджан в свою очередь продолжит усилия по строительству мира и ждет от Армении адекватных шагов не на словах, а на деле", - заключил пресс-секретарь азербайджанского МИД.

В минувшее воскресенье в выступлении, посвященном Дню армии, армянский премьер заявил, что Ереван предложил Баку ввести механизм взаимного контроля над вооружениями, а также подписать пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется.