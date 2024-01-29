Алейник заявил, что отношения Минска и Москвы с ЕС будут зависеть от позиции Европы

Глава МИД республики напомнил, что не Белоруссия и не Россия были инициаторами разрыва отношений

МИНСК, 29 января. /ТАСС/. Будущее отношений Белоруссии и России с Евросоюзом будет зависеть от позиции ЕС. Об этом после состоявшегося в Стрельне заседания Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России заявил глава белорусского МИД Сергей Алейник.

"Во многом это будет зависеть от Евросоюза. Мы открыты к диалогу. Не один раз выступали и говорили на эту тему", - приводит его слова агентство БелТА.

Алейник напомнил, что не Минск и не Москва были инициаторами разрыва отношений, а также "инициаторами нелегитимных экономических санкций, которые были введены" Европой против Белоруссии и России.

"Во многом это будет зависеть от Евросоюза - от той линии политической и экономической, которую они будут дальше проводить", - подчеркнул министр иностранных дел Белоруссии.