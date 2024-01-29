В США прокомментировали атаку беспилотника на базу на Ближнем Востоке

Удар не отразили, так как перепутали его со своим БПЛА, сообщила газета The Wall Street Journal

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Американские военные не отразили атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на свою базу на иордано-сирийской границе, так как приняли его за свой беспилотник. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц американской администрации.

По их сведениям, нападение вражеского беспилотника совпало по времени с возвращением американского БПЛА. Таким образом, указывает издание, военные не могли понять, является ли приближающийся беспилотник дружественным или вражеским.

28 января Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в результате атаки БПЛА на военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе погибли 3 американских военнослужащих, 25 получили ранения. Позднее телеканал CNN уточнил, что число пострадавших солдат увеличилось до 34. Шеф Пентагона Ллойд Остин пообещал принять ответные меры против поддерживаемых Ираном формирований "в нужное время в подходящем месте".

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования в заявлении, распространенном в телеграм-канале, предупредили США, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку Соединенные Штаты продолжают оказывать военную помощь армии Израиля. Согласно данным движения "Исламское сопротивление Ирака", с октября 2023 года объекты США в Ираке и Сирии подвергались атакам 175 раз.