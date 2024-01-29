Финляндия и США договорились об углублении сотрудничества по нацбезопасности

Сотрудничество начнется весной с серии семинаров по различным темам, заявил постоянный секретарь МВД Финляндии Кирси Пимия

ХЕЛЬСИНКИ, 29 января. /ТАСС/. Финляндия и США подписали соглашение об углублении сотрудничества, обмена информацией, исследований, связанных с национальной безопасностью. Об этом сообщает МВД Финляндии.

"Наша среда безопасности становится все более нестабильной. Например, гибридное влияние и угрозы критической инфраструктуре создают проблемы для наших органов безопасности. Темпы технологических изменений ускоряются, и технологии все больше связаны с геополитикой, экономикой и безопасностью. В то же время технологии представляют как возможности, так и риски для национальной безопасности. Это совместное заявление о намерениях дает хороший старт для плодотворного научно-технического сотрудничества в вопросах национальной безопасности", - заявил постоянный секретарь МВД Финляндии Кирси Пимия.

Сотрудничество Финляндии с Соединенными Штатами начнется весной с серии семинаров по различным темам. На них будут изучены будущие технологии и определены возможности для научного сотрудничества, уточняется в сообщении МВД.

Это второе соглашение между странами, подписанное в течение последних пяти дней. 24 января сообщалось о подписании документа по углублению сотрудничества по киберзащите.