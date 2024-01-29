БДИПЧ ОБСЕ сожалеет о решении РФ не приглашать наблюдателей на выборы президента

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее направил 123 приглашения в международные парламентские организации и национальные парламенты 78 стран для участия в качестве наблюдателей на выборах президента РФ

ВЕНА, 29 января. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентская ассамблея ОБСЕ выразили сожаление в связи с решением России не приглашать наблюдателей от организации на предстоящие выборы президента.

"Мы очень разочарованы решением не приглашать ОБСЕ для наблюдения за президентскими выборами в России. Это противоречит обязательствам, которые Россия взяла на себя в рамках ОБСЕ, и в то же время лишит избирателей и институты страны беспристрастной и независимой оценки выборов", - заявил директор бюро Матео Мекаччи, чьи слова приводятся в заявлении на сайте организации.

Как отмечается в тексте, в сентябре прошлого года БДИПЧ ОБСЕ проводило с РФ консультации по так называемой предвыборной миссии по оценке потребностей, которая призвана установить, "стоит ли организовывать наблюдение и в каком формате".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин направил 123 приглашения в международные парламентские организации и национальные парламенты 78 стран для участия в качестве наблюдателей на выборах президента РФ. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.