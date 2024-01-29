В Молдавии не намерены отменять полезные для страны соглашения с СНГ

Министр иностранных дел Михай Попшой отметил, что правительство выходит из соглашений СНГ, которые были "почти нефункциональны или бесполезны на протяжении 30 лет"

КИШИНЕВ, 29 января. /ТАСС/. Власти Молдавии не намерены денонсировать полезные для страны соглашения в рамках СНГ. Об этом заявил приступивший в понедельник к работе новый министр иностранных дел Михай Попшой.

"У нас еще есть работа. На заседании кабмина были статистические данные - почти 100 денонсировали, но по факту там почти 200 соглашений со стороны МИД. Некоторые, где затрагиваются интересы Молдовы, где можно получить пользу, а именно для экономики и граждан Молдовы, там мы, возможно, не будем жать на ускоритель, скажем так. Но те, что бесполезны или могут создать проблемы, уже были денонсированы", - сказал Попшой в эфире Radio Moldova. Он отметил, что правительство выходит из соглашений СНГ, которые были "почти нефункциональны или бесполезны на протяжении 30 лет".

Ранее пресс-секретарь правительства Даниел Водэ сообщил ТАСС, что всего будет денонсировано свыше 119 из 282 соглашений, заключенных в рамках СНГ. Ранее кабмин завершил процедуры по выходу из более 55 соглашений, а исполнительный секретариат СНГ к этому времени подтвердил прекращение правового действия 36 из них.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая провозгласила курс на интеграцию с ЕС и ни разу не участвовала в саммитах организации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявив о стремлении покинуть СНГ, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.