Алейник заявил о намерении Минска и Москвы усилить взаимодействие с глобальным Югом

Глава МИД Белоруссии назвал Африку континентом будущего

МИНСК, 29 января. /ТАСС/. Белоруссия и Россия будут усиливать взаимодействие со странами глобального Юга. Об этом после состоявшегося в Стрельне заседания Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства двух стран заявил глава белорусского МИД Сергей Алейник.

"Мы работаем уже активно в этом направлении, договорились усилить нашу координацию. И Африка в этом плане представляет абсолютный приоритет. Это континент будущего, динамично развивающийся, с огромным экономическим, демографическим, технологическим потенциалом. Мы, безусловно, будем усиливать свою работу на этом направлении", - приводит его слова агентство БелТА.

Алейник отметил, что Минск последние несколько лет усиливает взаимодействие с Москвой по всему периметру внешнеполитического контура. "В декабре состоялось совместное заседание коллегий наших министерств иностранных дел. Ключевые вопросы, которые выносились на это заседание, как раз касались координации и нашего взаимодействия в странах Африки, Азии и Латинской Америки. То, что мы называем сегодня глобальным Югом, или глобальным большинством", - напомнил он.

Ранее в ходе заседания ВГС президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным совместную работу стран в Африке. По его словам, на континенте Минск и Москву "зовут" и "ждут", прежде всего Россию "с ее огромными возможностями".