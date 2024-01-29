Премьер Бельгии примет пригрозивших блокировать Брюссель фермеров

Встреча состоится 30 января

БРЮССЕЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо обещал во вторник, 30 января, принять делегацию бельгийских фермеров, которые с 28 января начали перекрывать автострады королевства и грозят заблокировать Брюссель 1 февраля в день проведения внеочередного саммита ЕС, посвященного вопросу выделения помощи Украине в размере €50 млрд. Об этом сообщила канцелярия премьера.

"Председатель правительства Александер Де Кроо примет во вторник, в 17:00 (19:00 мск - прим. ТАСС), представителей ассоциаций фермеров. Во встрече также примет участие федеральный министр сельского хозяйства Давид Кларенваль", - говорится в сообщении.